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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

والیبالیست فاروجی در قهرمانی آسیا به میدان می‌رود

والیبالیست فاروجی در قهرمانی آسیا به میدان می‌رود

بجنورد- علی حاجی‌پور، والیبالیست فاروجی، در فهرست ۱۴ نفره تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجی‌پور، والیبالیست فاروجی، در فهرست ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا قرار گرفت.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری به میزبانی شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

حاجی‌پور که از والیبالیست‌های خراسان شمالی و شهرستان فاروج است، در این رقابت‌ها پیراهن تیم ملی والیبال ایران را بر تن خواهد کرد.

تیم ملی ایران در این مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی آسیا و همچنین حضور در مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به میدان می‌رود.

کد مطلب 6920212

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