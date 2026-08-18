به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجیپور، والیبالیست فاروجی، در فهرست ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا قرار گرفت.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری به میزبانی شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود.
حاجیپور که از والیبالیستهای خراسان شمالی و شهرستان فاروج است، در این رقابتها پیراهن تیم ملی والیبال ایران را بر تن خواهد کرد.
تیم ملی ایران در این مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی آسیا و همچنین حضور در مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس به میدان میرود.
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