به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجی‌پور، والیبالیست فاروجی، در فهرست ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا قرار گرفت.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری به میزبانی شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

حاجی‌پور که از والیبالیست‌های خراسان شمالی و شهرستان فاروج است، در این رقابت‌ها پیراهن تیم ملی والیبال ایران را بر تن خواهد کرد.

تیم ملی ایران در این مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی آسیا و همچنین حضور در مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به میدان می‌رود.