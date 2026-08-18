به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در نشست شورای مؤسسات و مدارس غیردولتی گلستان، آموزش‌وپرورش را یکی از حوزه‌های راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: آموزش‌وپرورش بار سنگینی از دوش دولت برمی‌دارد و حمایت از این بخش، وظیفه‌ای است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل و مشکلات مزمن استان افزود: بسیاری از مسائل گلستان با پیگیری هدفمند، مستمر و جدی قابل حل است و نباید مشکلات انباشته‌شده، به دلیل طولانی شدن فرآیندها به مسائل حل‌نشدنی تبدیل شوند.

استاندار گلستان همچنین با انتقاد از نگاه‌های کوتاه‌مدت در مدیریت مسائل استان گفت: برخی پروژه‌ها و پرونده‌های قدیمی که سابقه آنها به ۱۸ تا ۳۷ سال می‌رسد، با دقت، حوصله و پیگیری جدی در مسیر حل قرار گرفته‌اند و تجربه نشان داده است که بسیاری از این مسائل با مدیریت و پیگیری مستمر قابل رفع هستند.

طهماسبی با اشاره به مشکلات زیرساختی مؤسسات و مدارس غیردولتی، پیشنهاد ایجاد شهرک‌های آموزشی در حاشیه شهرها را مطرح کرد و گفت: همان‌گونه که شهرک‌های صنعتی برای استقرار واحدهای تولیدی ایجاد شده‌اند، می‌توان با پیش‌بینی فضاهای مناسب در فاصله‌ای مشخص از شهرها، شهرک‌های آموزشی ایجاد کرد تا بخشی از مشکلات مؤسسات آموزشی در زمینه فضا، زیرساخت و استقرار ساماندهی شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و مسکن و حمایت هدفمند از حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: حل مسائل این بخش نیازمند نگاه بلندمدت، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مدارس و مؤسسات غیردولتی می‌تواند به ارتقای نظام آموزشی کمک کند و دولت باید با رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه فعالیت مؤثرتر این مجموعه‌ها را فراهم سازد.