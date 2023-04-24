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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۳۵

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی؛

۱۰۰ درصد بخش عمده تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می شود

۱۰۰ درصد بخش عمده تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می شود

رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در خیلی از تجهیزات پزشکی، صد درصد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید روحی، با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات پزشکی در حوزه سلامت، افزود: تجهیزات پزشکی در دو بخش تولید و واردات تأمین می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که میزان واردات در بخش‌های مختلف متفاوت است، ادامه داد: در خیلی از تجهیزات پزشکی، صد درصد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم. بالغ بر ۵۰ درصد به طور متوسط از نظر حجمی تأمین می‌کنیم.

روحی گفت: در زمینه تجهیزات بیمارستانی، اتاق عمل، آی سی یو، سی سی یو و بخش‌های تصویربرداری، بخشی از آن در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: تجهیزات پزشکی به دو بخش تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی تقسیم می‌شود.

روحی با اشاره به اختصاص ۱.۵ دلار ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی و داروهای گران قیمت، گفت: موضوع تأمین بودجه آن از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، خیلی مهم است. زیرا، یکی از چالش‌های حوزه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، تأمین به موقع ارز مورد نیاز این بخش‌ها بوده است.

وی ادامه داد: بحث ما این است که چه میزان ارز قرار است به تولید کشور کمک شود، به خصوص کالاها و تجهیزاتی که هنوز تحریم هستیم و مشکل واردات داریم. زمان تحویل تأمین کنندگان در کل دنیا الان بسیار افزایش پیدا کرده، تورم جهانی را داریم.

روحی گفت: خواسته ما این است که ارز را ردیف دار کنند، بخش تولید را با انجمن تولید کنندگان مشخص کنند و خود تولید کنندگان و تشکل‌های مربوطه به یک جمع بندی برسند.

وی افزود: پیشنهاد من این است که یک ستاد تشکیل شود که تجهیزات پزشکی را به موقع بتوانیم تأمین کنیم.

کد مطلب 5761840
حبیب احسنی پور

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