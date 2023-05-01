طرح مجلس برای ثبت مالکیت فکری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امروز در رویداد شکوفا که در محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: ۱۲ درصد مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان بانوان هستند. ممکن است تعدادی از بانوان نتوانند به عنوان مثال مدیر عامل یک شرکت فعالیت کنند چراکه جایگاه مدیریت ممکن است برای آنها چالش‌هایی به وجود بیاورد که با روحیات آنها متضاد باشد.

دهقانی گفت: یکی از ویژگی‌های خوب بانوان پرورش است زیرا حوصله زیادی دارند و خسته نمی‌شوند؛ به همین دلیل است که می‌توانند ایده‌ها را پرورش دهند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور گفت: یکی از بحث‌های جدی مالکیت فکری، مالکیت فناوری است و اگر آن را در کشور ایجاد نکنیم زحمات ما هدر می‌رود.

به گفته دهقانی، مالکیت فکری از نگاه مالکیت فناوری، سنگ‌بنای شکل گرفتن هر شرکت دانش‌بنیان است.

وی با بیان اینکه در دنیا بیش از ۹۰ درصد مالکیت فنی شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید فکری اختصاص دارد، گفت: بانوان توانمندی بیشتری در پرورش ایده‌ها و توسعه فناوری‌ها دارند و در کنار آن می‌توانند صبر، حوصله و توجه بیشتری به پرورش ایده‌ها داشته باشند.

دهقانی گفت: باید زیرساخت‌های مالکیت فکری را در برنامه هفتم توسعه دنبال کنیم در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی ارائه شده تا بحث مالکیت فکری از جنس مالکیت ثبت پتنت و فناوری مورد بررسی قرار بگیرد.

دهقانی تاکید کرد: به این واسطه کسانی که ارزش فکری و فناوری ایجاد می‌کنند می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.