حمله هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین به کریمه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وقوع حمله هواپیماهای بدون سرنشین به سواستوپل واقع در شبه جزیره کریمه هم اکنون از سوی رسانههای روسیه منتشر شد.
فرماندار این شهر در این ارتباط اعلام کرد: نیروهای ناوگان دریایی با همکاری پدافند هوایی هم اکنون در حال دفع حمله پهپادهای دشمن هستند. یک پهپاد دیگر هم سرنگون شد.
رسانههای روسی در این خصوص اعلام کردند که یکی از پهپادهای متجاوز اوکراینی را با استفاده از موشک ضدهوایی ساقط کرده اند.
رئیس منطقه کریمه هم در این ارتباط خبر داد: سامانه پدافند هوایی پهپاد Tu-۱۴۱ Strizh را در غرب کریمه سرنگون کرد.
فرماندار روسی شهر سواستوپل در جزیره کریمه ادامه داد: ناوگان دریای سیاه و پدافند هوایی در حال دفاع در برابر حمله اوکراین با استفاده از پهپادها هستند.
تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده است.
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