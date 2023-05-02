«عصاری» شهردار دامغان شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتاد و ششمین نشست شورای شهر دامغان با موضوع تعیین شهردار این شهر برگزار شد. در این نشست چهار نفر از اعضای شورای شهر سید مصطفی عصاری را به عنوان شهردار دامغان انتخاب کردند.

وی متولد سال ۶۱ در شهر دامغان است و کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد سازه و همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد را دارد.

وی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.

عصاری در کارنامه خود معاونت شهرداری منطقه دو سمنان، مدیر برنامه بودجه شهرداری سمنان، معاون بازآفرینی سازمان عمران و فضای شهری شهرداری سمنان و همچنین ریاست دفتر فنی سازمان عمران شهرداری سمنان را دارد.

عصاری برای آغاز رسمی کار خود باید منتظر امضای حکم شهرداری توسط استاندار سمنان باشد.

گفتنی است اعضای شورای اسلامی شهر دامغان هفت نفر هستند.