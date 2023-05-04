حجت الاسلام  آقاجانپور درگذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدضیاءالدین آقاجان پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی در گذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش در متن این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حاج علی دقیقی کاشانیان، پدر شهیدان والامقام حمید، مجید، و مجتبی دقیقی و پدر سردار عزیز حاج حسین دقیقی موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

این انسان آزاده و مؤمن، در آزمون‌های گوناگون دفاع از اسلام و قرآن با تقدیم سه فرزند دلبندش با صبر و سرافرازی رو سفید شد و اکنون که به لقاءالله پیوسته است از پاداش جزیل الهی برخوردار است انشاالله.

این جانب مصیبت فقدان این عزیز سفر کرده را به مردم شریف و ولایتمدار کاشان بویژه به سردار حاج حسین دقیقی و خانواده‌ی عزادار تسلیت می گویم. روحش شاد و یادش گرامی باد.



