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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

در پیامی؛

حجت الاسلام  آقاجانپور درگذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت

حجت الاسلام  آقاجانپور درگذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پیامی در گذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدضیاءالدین آقاجان پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی در گذشت پدر شهیدان دقیقی را تسلیت گفت.
بر اساس این گزارش در متن این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حاج علی دقیقی کاشانیان، پدر شهیدان والامقام حمید، مجید، و مجتبی دقیقی و پدر سردار عزیز حاج حسین دقیقی موجب تأثر و تألم خاطر گردید.
این انسان آزاده و مؤمن، در آزمون‌های گوناگون دفاع از اسلام و قرآن با تقدیم سه فرزند دلبندش با صبر و سرافرازی رو سفید شد و اکنون که به لقاءالله پیوسته است از پاداش جزیل الهی برخوردار است انشاالله.
این جانب مصیبت فقدان این عزیز سفر کرده را به مردم شریف و ولایتمدار کاشان بویژه به سردار حاج حسین دقیقی و خانواده‌ی عزادار تسلیت می گویم. روحش شاد و یادش گرامی باد.


کد مطلب 5771333
رامین عبداله شاهی

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