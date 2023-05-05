ضرورت خودکفایی در تولید مواد اولیه دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصولت مرتضوی، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به مشارکت با وزارت بهداشت در احداث مراکز درمانی و بیمارستانی اشاره و پیشنهاد کرد: در این حوزه می‌توانیم تفاهم نامه‌هایی را با وزارت بهداشت به امضا برسانیم و به ارتقای کیفیت خدمات درمانی در کشور کمک کنیم.

وی افزود: تعرفه‌های پرستاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه همراهی لازم را با وزارت بهداشت خواهیم داشت.

مرتضوی با بیان اینکه تأمین نیروی متخصص در شرکت‌های داروسازی از اولویت برخوردار است، اظهار داشت: باید تلاش کنیم در حوزه تولید مواد اولیه دارویی به خودکفایی برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل کمیته‌ای از مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، برای تسریع در تسویه دیون سازمان تأمین اجتماعی به نظام سلامت کشور شد.