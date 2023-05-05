توزیع ۷۰۰۰ بسته معیشتی در محلات محروم مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا هادیان مدبرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مازندران شامگاه جمعه در حاشیه دهمین مرحله رزمایش همدلی و احسان افزود: در این رزمایش هفت هزار بسته معیشتی در محلات کمتر برخوردار استان به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران توزیع می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران اظهار کرد: این نهاد در هر موضوعی که مورد دغدغه مقام معظم رهبری بوده به‌ویژه کمک‌های معیشتی مردم ورود کرده است.

هادیان اضافه کرد: ۷ هزار بسته معیشتی به ارزش ۷ میلیارد تومان شامل ۱۰ قلم کالا همچون برنج، روغن، رب، ماکارونی، حبوبات، قند و … در سراسر استان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به صورت عادلانه در تمام نقاط کم برخوردار استان توزیع خواهد شد، تاکید داشت: این بسته‌ها و کمک‌های معیشتی با همکاری و شناسایی نیازمندان واقعی توسط بیش از دویست گروه جهادی همکار ستاد، در سراسر شهرها و روستاهای استان توزیع خواهد شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ با کمک بنیاد احسان ۱۱ رزمایش و پویش برگزار شده است. همچنین خدمات اجتماعی که در حوزه بنیاد احسان و بنیاد ۱۵ خرداد توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران در اختیار مناطق کم‌برخوردار استان قرار گرفته، بیش از ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان مازندران نیز فعالیت‌های اقتصادی و کمک‌های عمرانی را برعهده دارد. این بنیاد در حوزه اشتغال‌زایی اشتغال محور با تسهیل‌گری ۲۵ نفر در ۵۰۰ روستا تسهیلات ارائه می‌دهد که تاکنون حدود ۵ هزار طرح به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اجرایی شده است.