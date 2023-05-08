مردمی بودن رمز ماندگاری مختومقلی فراغی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قربانی شامگاه یکشنبه در دویست و نودمین همایش بزرگداشت مختومقلی فراغی، در آزادشهر اظهارکرد: تکریم و بزرگداشت مفاخر و مشاهیر استانی یکی از برنامه‌هایی بوده که از سال گذشته توسط این اداره کل با دو هدف ادای دین به این بزرگان و آشنایی نسل جوان و نوجوان با گنجینه‌های معنوی برای الگوگرفتن از مشاهیر و مفاخر استانی، در حال انجام است.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: آموزه‌ها و اشعار مختومقلی همواره سرمشق آزادی خواهان بوده است.

وی ادامه داد: مختومقلی فراغی در اشعار خود از آموزه‌های دینی بهره برده و ارادت خاصی به اهل بیت و ائمه اطهار داشته است.

قربانی ادامه داد: مردمی بودن و همچنین زبان گویای مردم بودن در مقابل ظلم و استبداد حکام زمان خویش رمز ماندگاری مختومقلی فراغی است بنابراین باید تلاش کنیم اندیشه‌های مختومقلی فراغی را برای نسل امروز تبیین کنیم.