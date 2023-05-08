کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است/ تداوم قطعی ۱۱ ایستگاه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه در سه ایستگاه پایش فعال اداره کل محیطزیست وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش خیابانهای احمدآباد با ۶۹ و بزرگراه خرازی با ۹۲ AQI وضعیت قابل قبول و در خیابان پروین با ۱۳۰ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز شاخص هوای شهر سجزی با ۶۱ در وضعیت قابل قبول و مبارکه با ۵۰ AQI در وضعیت پاک ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی همچنین شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرینشهر، شاهین شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
۱۱ ایستگاه پایش هوا تحت نظارت و کنترل شهرداری اصفهان در خیابانهای فرشادی، انقلاب، فیض، رهنان، شهید باهنر، بولوار کاوه، دانشگاه صنعتی، کردآباد، ولدان، میرزا طاهر و سپاهانشهر قطع است و آنطور که مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان به خبرنگار مهر گفته نقص فنی ایجاد شده بدلیل تغییر شبکه ارتباطی ایستگاههای سنجش کیفی هوا و اتصال آنها به سرور سامانه جدید بوده که بزودی این مشکل برطرف میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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