به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز وضعیت متعادلی نسبت به هفته قبل داشت و شاهد رشد ۱۵ هزار واحدی بود.

ارزش معاملات خرد عدد ۱۳,۶۰۵ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۱,۲۶۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز ۱,۰۲۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۰۶ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۳۲۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۱,۱۱۴ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۸۸ میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴۷۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۱۱ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه بانکی با ثبت رقم ۱,۶۹۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۱,۶۴۳ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۹۵۵ میلیارد تومان (برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زراعت با ارزش معاملات ۲۲۱ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات ۳۵ میلیارد تومان و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات ۳۴۹ میلیارد تومان قرار دارند.