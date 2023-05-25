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۴ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

پیش‌بینی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی

پیش‌بینی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی

مشهد ـ کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی ۲۴ ساعت آینده در نواحی بادخیز خراسان رضوی گاهی وزش باد شدید، موقتی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده افزایش سرعت باد پدیده جوی غالب خواهد بود که در نواحی بادخیز گاهی وزش باد شدید موقتی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: اوایل هفته آینده افزایش ابرناکی و در برخی مناطق بویژه ارتفاعات رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: دما تا اوایل هفته آینده تغییرات قابل ملاحظه نخواهد داشت.

اثمری وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا جمعه را صاف تا کمی ابری بعد از ظهر با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خوشاب با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۲۰ و ۳۳ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین بارندگی و سرعت وزش باد از بردسکن ۳ میلیمتر و ۸۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5794176

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