مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده افزایش سرعت باد پدیده جوی غالب خواهد بود که در نواحی بادخیز گاهی وزش باد شدید موقتی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: اوایل هفته آینده افزایش ابرناکی و در برخی مناطق بویژه ارتفاعات رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: دما تا اوایل هفته آینده تغییرات قابل ملاحظه نخواهد داشت.
اثمری وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا جمعه را صاف تا کمی ابری بعد از ظهر با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی کرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خوشاب با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین شهرستانهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۲۰ و ۳۳ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین بارندگی و سرعت وزش باد از بردسکن ۳ میلیمتر و ۸۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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