معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی شاتل موبایل در نمایشگاه بورس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از ۱۶ خرداد آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران ادامه دارد، شاتل موبایل در سالن ۴۰ با ارائه سیم‌کارت هوشمند خود به عنوان بستری مطمئن برای نیازمندی‌های ارتباطی و معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

شاتل موبایل تنها اپراتور ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند و تنها Full MVNO حقیقی ایران است که امکان اتصال خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد و به طور هوشمند هر لحظه شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌های خود را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت‌ترین پوشش شبکه را برای آنها فراهم می‌کند.

«مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های سازمانی و شخصی خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من" بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل کنند.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای سازمانی شاتل موبایل که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، «سرویس ارسال پیامک خدماتی» شاتل موبایل است. سرویس ارسال پیامک خدماتی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌ای به صورت مستقیم برای تمام مخاطبین خود پیامک خدماتی ارسال کنند. مشتریان این راهکار سازمانی شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب‌سرویس و وب‌پنل از سرویس ارسال پیامک خدماتی استفاده کنند.

راهکار APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم‌کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت، از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۹ خرداد، هر روز از ساعت ۸ الی ۱۵ از غرفه شاتل موبایل در سالن ۴۰ محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی تهران، بازدید کنند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به نشانیwww.shatelmobile.ir مراجعه نمایند.