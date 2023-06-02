جلسه ضدایرانی مقامات آمریکایی و صهیونیستی در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه رسمی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از جلسه و دیدار «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی دولت بایدن و مقامات صهیونیستی در واشنگتن با موضوع ایران خبر داده است.

در این بیانیه گفته شده است: «جیک سالیوان، دستیار رئیس جمهور در امور امنیت ملی امروز در کاخ سفید میزبان تزاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل و ران درمر، وزیر امور استراتژیک تل آویو بود تا در مورد طیف وسیعی از مسائل جهانی و منطقه‌ای و نگرانی‌های دوجانبه گفتگو کنند.»

کاخ سفید در ادامه بیانیه خود درباره دیدار مقامات آمریکایی و صهیونیستی افزوده است: «آنها به گفتگو در مورد افزایش هماهنگی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و راه‌های مقابله با تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه دادند. آقای سالیوان بر هدف دولت برای تقویت بیشتر امنیت و یکپارچگی اقتصادی اسرائیل در سراسر خاورمیانه تاکید کرد …در نهایت، آقای سالیوان نگرانی مشترک ما را در رابطه با تعمیق روابط نظامی روسیه با ایران و اهمیت حمایت از اوکراین در دفاع از خاک و شهروندانش، از جمله مقابله با پهپادهای ایرانی، مورد بحث قرار داد.»

میزبانی مشاور امنیت ملی دولت بایدن از مقامات صهیونdستی یک روز پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند: «سفر هفته آینده وزیر امور خارجه آمریکا به فلسطین اشغالی به دلایل نامعلوم لغو شده است.» وبگاه صهیونیستی «i۲۴» رژیم صهیونیستی به نقل از کانال ۱۳ این رژیم گزارش داد که سفر برنامه‌ریزی شده فوری «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا برای سفر به سرزمین‌های اشغالی طی هفته آینده لغو شده است.

در ادامه انتقادات رژیم صهیونیستی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران و ممنوعیت سفر وزیران تل‌آویو به واشنگتن، اکنون از لغو سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به فلسطین اشغالی خبر می‌رسد. به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، مقامات آمریکایی اما گزارش‌ها درباره لغو سفر بلینکن را کم‌اهمیت جلوه داده و می‌گویند با اینکه این سفر در نظر گرفته شده بود اما هرگز از مرحله برنامه‌ریزی فراتر نرفت.

در همین ارتباط روزنامه صهیونیستی «معاریو» شامگاه پنجشنبه با تأیید لغو سفر بلینکن به تل آویو، لغو سفر فوری هفته آینده وی را «ناگهانی» خوانده است. این رسانه عبری به نقل از یک مقام سیاسی صهیونیستی در واکاوی لغو این سفر برنامه‌ریزی شده فاش ساخت: «احتمالا به علت مسائل فنی این سفر لغو شده است، اما مسئله شرایط کنونی در منطقه نیز نبایستی نادیده گرفته شود؛ تلاش آمریکا در نادیده گرفتن مسئله پرونده هسته‌ای ایران در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ از دلایل لغو این سفر می‌تواند باشد.»

از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روزجمعه با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای رسمی این نهاد، با تداوم اقدامات خصمانه خود علیه تهران، ۲ شرکت و ۲ فرد ایرانی را به اتهام واهی سانسور اینترنت، تحریم کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت «ابرآروان» و دو مقام ارشد این شرکت به همراه شرکتی وابسته مستقر در امارات متحده عربی که به ادعای واشنگتن، در تسهیل سانسور اینترنت به حکومت ایران می‌کنند، در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند.

برایان نِلسون، معاون واحد تروریسیم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با اشاره به این تحریم‌ها گفت: دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات، حق اساسی همه انسان‌ها از جمله مردم ایران است.

وی مدعی شد: آمریکا برای پاسخگو کردن افرادی که به‌دنبال تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان هستند، متعهد بوده و حکومت‌هایی که شهروندان‌شان را از این حق محروم می‌کنند را به چالش خواهد کشید.