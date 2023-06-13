پیش بینی غبار رقیق برای نواحی مرزی استان کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر خواهد بود.
وی افزود: این شرایط گاهی اوقات با نفوذ غبار رقیق به ویژه در نیمه غربی استان کرمانشاه نیز همراه میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: غبار طی ساعاتی از اواخر وقت امروز (سه شنبه) تا صبح فردا و نیز از اواخر روز پنجشنبه تا صبح جمعه و مطابق معمول در مناطق مرزی از نمود بیشتر برخوردار خواهد بود.
دولتشاهی بیان کرد: دمای هوای روزانه که طی امروز به طور نسبی افزایش مییابد تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دمای هوای کرمانشاه طی امروز در گرمترین ساعت به ۳۶ درجه سانتی گراد میرسد.
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