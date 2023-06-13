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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

پیش بینی غبار رقیق برای نواحی مرزی استان کرمانشاه

پیش بینی غبار رقیق برای نواحی مرزی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی استان طی روزهای آینده از پیش بینی غبار رقیق برای نواحی مرزی استان خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر خواهد بود.

وی افزود: این شرایط گاهی اوقات با نفوذ غبار رقیق به ویژه در نیمه غربی استان کرمانشاه نیز همراه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: غبار طی ساعاتی از اواخر وقت امروز (سه شنبه) تا صبح فردا و نیز از اواخر روز پنجشنبه تا صبح جمعه و مطابق معمول در مناطق مرزی از نمود بیشتر برخوردار خواهد بود.

دولتشاهی بیان کرد: دمای هوای روزانه که طی امروز به طور نسبی افزایش می‌یابد تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دمای هوای کرمانشاه طی امروز در گرم‌ترین ساعت به ۳۶ درجه سانتی گراد می‌رسد.

کد مطلب 5809568

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