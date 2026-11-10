به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اختلافات میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اشغالگر، درباره گزینه‌های پیش روی تل‌آویو در قبال ایران بار دیگر شدت گرفته است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، ایال زامیر معتقد است عملیاتی که نتانیاهو خواستار انجام آن‌ علیه ایران است، فاقد احتیاط لازم است.

فرماندهی ارتش اسرائیل با اقداماتی که نتانیاهو به دنبال آن است مخالفت می‌کند، چرا که بیم آن دارد این اقدامات به از سرگیری رویارویی با تهران در مرحله‌ای سیاسی و حساس منجر شود که آمریکا در آن تمایلی به ورود به یک درگیری نظامی جدید نشان نمی‌دهد.

روزنامه نیویورک تایمز هم اخیرا به نقل از مسئولان صهیونیست گزارش داد که اختلافات بنیامین نتانیاهو با ایال زامیر بر سر تجاوز به ایران قبل از انتخابات پارلمانی حقیقت داشته است.

طبق گزارش نیویورک تایمز، زامیر با اجرای تجاوز مد نظر نتانیاهو قبل از انتخابات کنست مخالفت و درباره اعمال فشارها از سوی نتانیاهو برای دست زدن به اقدامی علیه ایران به صورت مستقل ابراز نگرانی کرده بود. زامیر معتقد بود که چنین اقدامی اشتباه است و می تواند باعث حمله ایران به اراضی اشغالی شود.