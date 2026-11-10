به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «گادی آیزنکوت» رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو صلاحیت ماندن در سمت خود را ندارد و باید برای تشکیل دولت اضطراری اقدام کنیم.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت افزود: ادامه حضور نتانیاهو در قدرت، امنیت اسرائیل را به خطر می‌ اندازد.

روزنامه عبری اسرائیل هیوم نیز گزارش داد: گادی آیزنکوت پس از سخنرانی نتانیاهو در نشست افتتاحیه کنست، به تیم خود دستور داد نشست مذاکرات با حزب لیکود را که قرار بود فردا برگزار شود، لغو کند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در حال بررسی امکان توافق برای چرخشی شدن ریاست دولت با «گادی آیزنکوت» رئیس حزب یاشار و رقیب اصلی خود در انتخابات کنست است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، تماس‌ها و رایزنی‌ها با هدف تشکیل به اصطلاح «دولت وحدت» همچنان ادامه دارد و مذاکرات با نزدیکان آیزنکوت و اعضای تیم مذاکره کننده او در جریان است.

به‌نظر می‌رسد که نتانیاهو پیشنهاد چرخشی شدن نخست وزیری با آیزنکوت را با توجه به چینش فعلی کنست، واقع بینانه‌ترین گزینه می‌داند که بیشترین قابلیت اجرایی دارد.