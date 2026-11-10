به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست فوق‌العاده مدیریت بحران شهرستان ، با هدف بررسی وضعیت بارش‌های اخیر و برنامه‌ریزی برای مواجهه با سامانه بارشی جدید، با اشاره به بارش‌های رحمت الهی اخیر و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی جدید اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید با آمادگی لازم، اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان فراهم شود.

فرماندار تنگستان بر آماده‌باش ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات راهداری، نیروهای امدادی و امکانات خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید ظرفیت‌ها و امکانات خود را به‌گونه‌ای سازماندهی کنند که در صورت بروز حوادث احتمالی، روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی با سرعت انجام شود.

وی اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان، توجه به هشدارهای هواشناسی و پرهیز از تردد در مسیرهای پرخطر را از جمله اقدامات ضروری برای کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی‌ها دانست.

فرماندار تنگستان در ادامه خواستار رصد مستمر وضعیت جوی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی و گزارش‌دهی منظم از آخرین وضعیت شهرستان شد.

در پایان این نشست، گزارش دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران بررسی و تصمیمات لازم برای افزایش آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سامانه بارشی جدید اتخاذ شد.