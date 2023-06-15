کره جنوبی به انتظارات به حق مردم ایران عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و نایب رئیس مجمع پارلمانی اپسد، در حاشیه بیستمین کنفرانس اپسد (APPCED) با کیم تائه هو رئیس کمیسیون وحدت و امور خارجی پارلمان ملی کره جنوبی دیدار و گفت و گو کرد.

رفیعی در ابتدای این دیدار بر ضرورت تقویت همکاری‌های بیشتر پارلمانی میان دو کشور تاکید کرد.

وی دو کشور را دارای پیشینه قوی روابط فرهنگی دانست و افزود: ملت ایران انتظارات به حقی دارد که دولت کره جنوبی باید به آن عمل کند و در جهت رفع مسدودسازی منابع مالی کشورمان گام بردارد.

کیم تائه هو رئیس کمیسیون وحدت و امور خارجی مجلس کره جنوبی نیز ضمن برشمردن اشتراکات متعدد میان دو ملت و پیشینه هزار ساله روابط گفت: امیدوارم دیدار امروز نقطه عطف جدیدی بر همکاری‌های بیشتر میان دو کشور باشد.

وی افزود: این دیدار باعث شد که با واقعیت‌های جدیدی از لزوم تقویت روابط با ایران آگاه شوم.