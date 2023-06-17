جراحی چاقی برای درمان کدام بیماری ها موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پازوکی، در همایش تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه جراحی چاقی و متابولیک، اظهار کرد: امروزه یکی از مؤثرترین درمان‌ها نه تنها برای چاقی بلکه بیماری‌های متابولیک از جمله فشارخون، دیابت، ناباروری و…، جراحی چاقی است.

وی با بیان اینکه ۱۴ نوع عمل جراحی چاقی در دنیا وجود دارد که مبدع دو نوع از این جراحی‌ها، ایرانی‌ها هستند، افزود: اولین دوره فلوشیپ جراحی درون بین و چاقی، سال ۱۳۸۴ در بیمارستان حضرت رسول (ص) برگزار شد و اکنون در شش دانشگاه کشور فلوشیپ جراحی درون بین و چاقی تربیت می‌شوند.

پازوکی خاطرنشان کرد: مرکز آموزش جراحی‌های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲ موفق به کسب گواهی قطب علمی آموزشی جراحی‌های درون بین شد و از سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی و متابولیک شناخته می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه ۱۲۶ فلوشیپ جراحی چاقی در کشور فعالیت دارند، افزود: ما این افتخار را داریم که متخصصان کشورمان در سال ۲۰۲۲ بعد از آمریکا و چین بیشترین فعالیت را در تولید علم و انتشار مقاله در دنیا داشته اند.

محمد کرمان ساروی رئیس انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران نیز گفت: این انجمن از سال ۲۰۱۴ فعالیت می‌کند و در حال حاضر نود و یک عضو دارد که این اعضا شامل متخصصان جراحی چاقی، غدد، تغذیه، روانپزشک، روانشناس، طب ورزشی و…، هستند.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی ملی جراحی چاقی از سال ۲۰۰۹ میلادی ایجاد و در حال حاضر اطلاعات ۷۵ هزار و ۴۶۳ بیمار در این بانک اطلاعاتی ثبت شده، افزود: فدراسیون بین المللی چاقی (IFSO) در سال ۲۰۲۲ ثبت رسمی این بانک اطلاعاتی را پذیرفته و ایران ششمین کشوری است که به این دستاورد رسیده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان در نشریه اختصاصی فدراسیون بین المللی چاقی ۱۵۸ مقاله از متخصصان ایرانی منتشر شده، افزود: بیش از سیصد پژوهشگر ایرانی در تولید این مقاله‌ها نقش داشته اند و از این تعداد، حدود ۳۰ مقاله با همکاری متخصصان خارجی نوشته شده اند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب بیشترین سهم تولید علم در حوزه جراحی چاقی و متابولیک را داشته اند.

همایش تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه جراحی چاقی و متابولیک پنج شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.