باند فرودگاه کرمانشاه امسال به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه ظهر شنبه در بازدیدی روند اجرای پروژه بهسازی باند اصلی فرودگاه کرمانشاه را بررسی کرد.

در این بازدید که مدیرکل فرودگاه هم حضور داشت معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تأکیدات لازم را در خصوص تسریع در اجرای پروژه طبق برنامه زمان بندی و حفظ کیفیت اجرای پروژه برابر مشخصات فنی و استانداردها را خواستار شد.

سرپرست معاونت عمرانی در پایان این بازدید خاطرنشان کرد که علاوه بر جلسات هفتگی در سالن جلسات فرودگاه و بررسی گزارش کار پیمانکار از روند پیشرفت پروژه، بازدیدها نیز به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

پروژه مهم بهسازی باند اصلی فرودگاه کرمانشاه با دستور استاندار کرمانشاه به صورت مستمر در حال رصد و پیگیری است.

قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی بهسازی کامل باند اصلی فرودگاه کرمانشاه با یک شرکت فعال بسته شده و از حدود ۲ ماه پیش به صورت تقریباً شبانه روزی در حال فعالیت است.