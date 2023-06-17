گرمای شدید جان ۳۴ نفر را در هند گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اثر افزایش گرمای هوا طی ۲ روز گذشته، ۳۴ نفر در ایالت اوتار پرادش واقع در شمال هند جان خود را از دست دادند.
به گزارش این خبرگزاری، مقامات بهداشتی هند به دنبال مرگ و میر ناشی از گرمای شدید درباره افزایش گرمای هوا در این ایالت، در این باره به مردم هشدار دادند.
سازمان هواشناسی هند نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد که دمای هوا در منطقه بالیا از توابع این ایالت به ۴۲.۲ درجه بالاتر از میزان عادی فصلی رسیده است.
پزشکان محلی اعلام کردند که افراد بالای ۶۰ سال به دلیل گرمای هوا نباید بیرون بروند. گرما ممکن است بیماریهای مضمن آن ها را تشدید کند.
امواج گرما در برخی مناطق هند طی فصل تابستان اغلب باعث کمبود آب میشود و میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.
در شهر ناوی بمبئی، در ایالت ماهاراشترا واقع در غرب هند، ۱۳ نفر که در مراسمی در آوریل شرکت کرده بودند، بر اثر گرمای سوزان جان باختند.
از سوی دیگر دمای بی سابقهای در کشورهای منطقه از جمله هند، بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و لائوس نیز مشاهده میشود.
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