ایران آماده صادرات کیت ژنتیک به آمریکا و دیگر کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر عباس مسجدی در مراسم افتتاحیه هفتمین همایش سراسری طب و قضا که صبح امروز یکشنبه چهارم تیرماه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: هفتمین همایش طب و قضا محصول تلاش‌های دوساله دبیرخانه این همایش با هدف تعامل بین پزشکان قانونی و قضات، بحث و بررسی پیرامون مسائل مبتلابه و در نهایت برای خدمت رسانی علمی به مردم و تسریع در صدور احکام عالمانه است.

وی افزود: پس از برگزاری ۶ دوره موفق همایش طب و قضا در سال‌های گذشته، همایش هفتم، امروز آغاز به کار می‌کند که محورهای اصلی آن بر اساس نیازهای استخراج شده و در جهت اصلاح فرایندها انتخاب شده‌اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه پزشکی قانونی تلفیقی از سه محور پزشکی، فقه و حقوق است، تصریح کرد: پزشکی قانونی به عنوان سازمانی پیشرو باید مسائل فقهی روز پزشکی را با همفکری فق‌ها مورد بررسی قرار دهد و در همین راستا و با توجه به مسائل مبتلابه جامعه، موضوعاتی را به عنوان محور در این همایش مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای آن اندیشیده است.

وی افزود: موضوعاتی همچون ملال جنسی، موضوع رحم اجاره‌ای و اهدای اسپرم، بحث بیمه بدون مقصر و جبران خسارت از جمله مسائل علمی مورد بررسی در همایش هفتم است.

ایران آماده صادرات کیت ژنتیک به آمریکاست

مسجدی با اشاره به رونمایی از دستگاه نمونه بردار خودکار، نسخه‌های جدید کیت ژنتیک و کارت نمونه گیری زیستی که صبح امروز انجام شد، بیان کرد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که برای رفع مشکلات سازمان ایجاد شده است طی سال‌های اخیر با تولید و بومی سازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز سازمان در مسیر خود کفایی در حال حرکت است و طی این سال‌ها یک ریال از بودجه‌های دولتی نیز استفاده نکرده است.

وی افزود: این مرکز با تلاش در جهت ساخت محصولات تخصصی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه‌ها در راستای خدمت‌رسانی اقدام کرده و طبق ارزیابی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ با ارتقا ۲۱ رتبه‌ای موفق به کسب رتبه ششم در بین مراکز تحقیقات هم رده در سطح کشور شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات سازمان در تأمین مواد مصرفی و تجهیزات در برخی مقاطع زمانی اظهار کرد: به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، سازمان در مقاطعی با کمبود قابل توجه مواد و تجهیزات مواجه شد، اما با تلاش و کار مضاعف اجازه نداد این کمبودها خللی در ارائه خدمات سازمان ایجاد کند هرچند در مقاطعی ذخایر استراتژیک ما نزدیک به صفر شده بود.

وی افزود: خوشبختانه با تولید محصولات مرکز تحقیقات و ارتقای تولیدات آن، مشکلات و نیازهای ما به ویژه در حوزه آزمایشگاه ژنتیک که بسیار تخصصی و با فناوری بالا است، مرتفع شد و امروز به تولیداتی رسیده ایم که به مراتب از نمونه‌های خارجی بهتر هستند.

مسجدی با تاکید بر اینکه ایران آماده صادرات محصولات تولید شده به کشورهای دیگر از جمله آمریکاست گفت: ما به آمریکا این پیام را می‌دهیم که اگر مردم آن کشور به کیت‌های ژنتیک سازمان پزشکی قانونی ایران نیاز دارند می‌توانند درخواست خود را به مسئولان ایرانی مربوط ارائه دهند و ما حتماً این محصول را مطابق با نیازهای مردم آن کشور در اختیار آنان قرار می‌دهیم، زیرا ما به هیچ عنوان سلامت مردم را تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و موضوعاتی همچون تحریم قرار نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه تنها ۵ محصول تا رسیدن به خودکفایی کامل در حوزه مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک فاصله داریم، گفت: تا هفته قوه قضائیه سال آینده این محصولات را نیز تولید و رونمایی خواهیم کرد که با این اتفاق در زمینه مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک به طور کامل خودکفا خواهیم شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص اهمیت علم و حرکت پزشکی قانونی در مرز دانش، تصریح کرد: لازمه پیشرفت همه جانبه و اقتدار هر کشور پیشرفت علم است و در سایه این پیشرفت علمی، استقلال و توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه علم مفید باید توأم با دین و اخلاق باشد، افزود: علم باید همراه با خودباوری باشد و بنا به فرامین مقام معظم رهبری باید دانشگاه‌های کشور از لاک مصرف کنندگی علم خارج و پژوهش‌ها در کشور باید به دنبال حل مسائل جاری و رسیدن به اوج قله علم باشند.

مسجدی اظهار کرد: متأسفانه اکثر پژوهشگاه‌های فعال در کشور ارتقای مسائل فردی را دنبال می‌کنند در حالی که باید به دنبال حل مسائل کشور و نیازهای مردم باشیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در هزاره سوم، مجامع علمی به دنبال ارتقای کیفی هستند یادآور شد: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خوشبختانه کشور در زمینه‌های کیفی حرکت خوبی داشته و در مقطع کنونی نیازمند توسعه کیفی و طرح و نقشه برای حل مشکلات کشور هستیم.

وی افزود: پزشکی قانونی به عنوان یکی از سازمان‌های زیر مجموعه دستگاه قضا به دنبال اقتدار سازمانی است و برای رسیدن به این اقتدار باید توانمند بوده، نیروی انسانی کارآمد داشته باشد و همه اعضای آن خوب کار کند تا با توکل به خدا و داشتن روحیه خدمت‌گزاری بتوانیم مشکلات را برطرف و به شکل بهتر و موثرتری به مردم عزیز خدمت رسانی کنیم.