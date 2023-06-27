حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز عرفه مصادف با روز نهم ذیحجه در تقویم اسلامی است و در این روز انسان با دعا و نیایش علاوه بر طلب عفو از خداوند متعال ارتباط خود را با معبود بیشتر می‌کند.

وی افزود: امسال دعای پرفیض عرفه در مساجد و حسینیه‌های استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین مراسم اصلی مراسم دعای عرفه در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

احمدی بیان کرد: مراسم دعای عرفه در گلزار شهدا با سخنرانی حجت الاسلام محسن قنبریان و مداحی حاج سعید قانع و حجت الاسلام محمدرسول کرمی از ساعت ۱۶ فردا چهارشنبه هفت تیر ماه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه مرز خسروی نزدیک ترین نقطه به کربلای معلی است مراسم قرائت دعای عرفه در نقطه صفر مرزی برگزار می‌شود.