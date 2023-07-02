سیف اله مرادی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری آزمون استخدامی در این دوره، متفاوت از دوره‌های قبلی است؛ به طوری که باید با سازمان امور استخدامی هماهنگ باشیم و همین موضوع باعث شده در روند برگزاری آزمون استخدامی، دچار تأخیر شویم.

وی افزود: در انجام همه کارها و امور مربوط به آزمون استخدامی اعم از انتشار آگهی، رشته محل و…، باید با سازمان امور استخدامی هماهنگ شویم، در حالی که در دوره‌های گذشته، وزارت بهداشت به تنهایی اقدام به برگزاری آزمون می‌کرد.

مرادی با اشاره به طولانی شدن زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، گفت: این موضوع دست وزارت بهداشت نیست و از همین رو، نمی‌توانیم تاریخ جدیدی اعلام کنیم. اما، می‌توانم بگویم در مراحل آخر هستیم.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، با انتقاد از دخالت در کارهای فنی مربوط به وزارت بهداشت، افزود: این موضوع قابل قبول نیست که در امور فنی وزارت بهداشت دخالت می‌کنند و مدعی هستند که در همه امور تبحر دارند.

وی همچنین به اختلاف نظر سازمان امور استخدامی با سازمان برنامه و بودجه بر سر تأمین منابع مالی آزمون استخدامی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه بر سر مجوز استخدام ۲۵ هزار نیرو اختلاف نظر دارد و عنوان می‌کند برای ۱۷ هزار نفر مجوز می‌دهد.

مرادی ادامه داد: البته ما معطل این موضوع نمی‌مانیم و سعی می‌کنیم دفترچه آزمون استخدامی را این هفته منتشر کنیم.

وی به زمان برگزاری آزمون استخدامی نیز اشاره کرد و گفت: نظر وزارت بهداشت، ۲۷ مرداد است که البته سازمان سنجش با این تاریخ مخالفت کرده و گفته است که امکان طراحی سوالات در مرداد ماه وجود ندارد و باید در شهریور، آزمون را برگزار کنید.

مرادی افزود: توجیه سازمان سنجش این است که در تعطیلات تابستانی هستند و نیروی انسانی برای طراحی سوالات ندارند.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، در عین حال به ارائه مدل جدیدی از برگزاری آزمون استخدامی اشاره کرد و گفت: احتمالاً، مدل برگزاری آزمون را تغییر دهیم تا بتوانیم در مرداد ماه این آزمون را برگزار کنیم.

وی با عنوان این مطلب که ۲۰۰۰ بهورز به صورت جداگانه جذب خواهند شد، افزود: آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای ۲۳ هزار نفر خواهد بود.

مرادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه امکان دارد جذب ۲۵ هزار نفر نیروی انسانی جدید به امسال نرسد، گفت: خیر. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به جذب این نیروها اقدام خواهد شد.

وی همچنین در خصوص کافی بودن نیروهای استخدامی با توجه به راه اندازی بیمارستان حضرت مهدی (عج) و بیمارستان جدید غدیر که به زودی به بهره برداری می‌رسد، افزود: مجوز صادر شده برای این دو بیمارستان بزرگ کشور، کافی است.