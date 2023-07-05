اورسجی: کبدی ایران با همه کشورها فاصله گرفته به جز هندوستان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب یازدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی آسیا که در بوسان کره جنوبی برگزار شد، تیم ملی ایران مقابل تیم‌های چین تایپه، ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی (مرحله مقدماتی) پیروز شد و طی دو دیدار برابر هند (مرحله مقدماتی و فینال) متحمل شکست شد. بدین ترتیب ملی پوشان ایران با مجموع ۴ برد و ۲ باخت به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافتند.

تیم ملی کبدی ایران در حالی نتیجه هر دو دیدار خود مقابل هند را واگذار کرد که در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی با غلبه بر همین تیم برای نخستین بار صاحب مدال طلا بازی‌ها شده بود. در آستانه دوره جدید بازی‌های آسیایی، این موضوع دغدغه‌هایی در مورد کبدی و شرایط این تیم برای قهرمانی دوباره ایجاد کرده است. رئیس فدراسیون اما نگاه خوشبینانه به این مسئله دارد به خصوص که تیم اعزامی به کره جنوبی، ترکیب کامل و همیشگی خود را در اختیار نداشت.

عباس اورسجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کبدی به جایگاهی رسیده که همه از مسئول و مدیر گرفته تا مردم عادی انتظار مدال طلا از آن دارند و همین مسئله برای ما یک دلگرمی است، از چنین انتظار و دیدگاهی نسبت به کبدی استقبال می‌کنم اما نباید از این موضوع غافل شد که کبدی ایران همواره و در تمام میادین رقیبی دیرینه به نام هند دارد که از نظر جامعه آماری در همه زمینه‌ها، زیر ساخت‌ها، تعداد باشگاه‌ها و بازیکنان و مسابقاتی که بازیکنانش درگیر آن هستند، یک سر و گردن از کبدی ایران بالاتر است.

وی تاکید کرد: در همین مسابقات قهرمانی آسیا و رویدادهای قبل از آن، کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و کره جنوبی نشان دادند که حرف‌هایی برای گفتن دارند. در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا چین تایپه به عنوان سوم دست یافت و ثابت کرد که در مسیری جدیدی در حال حرکت است. ژاپن هم تیم رشد یافته‌ای نشان داد. فاصله کبدی ایران با همه این کشورها زیاد و معنادار شده است اما موضوع هند با سایر کشورها فرق دارد.

رئیس فدراسیون کبدی تاکید کرد: همین که کبدی ایران به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت نشان می‌دهد که قابلیت مدال طلا و قهرمانی را داریم آن‌هم در شرایطی که ترکیب تیم به خاطر غیبت کاپیتان تیم ملی و برخی بازیکنان لژیونر، آن ترکیب همیشگی و اصلی نبود.

اورسجی با تاکید بر اینکه تیم ملی کبدی ایران برای بازی‌های آسیایی ترکیب اصلی خود را در اختیار خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ارزیابی کلی ما از عملکرد تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا کاملاً مثبت است چراکه در این رقابت‌ها اصلاً به دنبال نتیجه گیری نبودیم. در واقع طبق تصمیمی که پیش از اعزام اتخاذ شد، هدفمان از حضور در مسابقات صرفاً آماده سازی و ارزیابی وضعیت بازیکنان برای بازی‌های آسیایی بود که تا حد زیادی هم موفق بودیم.

اورسجی با بیان اینکه تیم ملی کبدی با اردوها و برنامه‌های آماده سازی کاملی در بازی‌های آسیایی شرکت خواهد کرد، گفت: رویکرد ما تکرار قهرمانی در بازی‌های آسیایی است با در نظر گرفتن این مسئله مهم که رقیبمان اصلاً حریف دست و پا بسته‌ای نیست. تیم دهم هند با تیم اول این کشور هیچ فرقی ندارد. منظور این است که هندی‌ها با هر ترکیبی و در هر شرایطی یک رقیب سرسخت برای کبدی ایران به حساب می آیند اما وقتی یک بار موفق به کنار زدن این تیم شده‌ایم، می‌توانیم دوباره این کار را انجام دهیم. بنابراین عزم خود را برای طلای هانگژو جزم کرده‌ایم.