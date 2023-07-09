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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۳

مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) عنوان کرد؛

بیشترین تعداد تخت های ICU در کلان بیمارستان حضرت مهدی (ع)

بیشترین تعداد تخت های ICU در کلان بیمارستان حضرت مهدی (ع)

مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره)، به تشریح جزئیات بخش مراقبت‌های ویژه کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره زرعی‌چیان، در معرفی بخش مراقبت‌های ویژه کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، گفت: آی‌سی‌یو، قسمتی از کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) با ۱۱۲ تخت است که به بیماران POST UP و بدحال که نیاز به پایش علائم حیاتی و مراقبت‌های بعد از عمل جراحی پیشرفته دارند، خدمت ارائه می‌دهد.

مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) با بیان اینکه در این مرکز از تجهیزات و فناوری پیشرفته روز استفاده شده است، افزود: همه کمبودهایی که در قسمت‌های قبلی مجتمع وجود داشت به نوعی خیلی بهتر و با حضور پرسنل کارآمد، توانمند و جوان در این بیمارستان جبران شده است.

وی با اشاره به ارتقا امکانات رفاهی افزون بر امکانات تخصصی کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) گفت: علاوه بر ارائه خدمات تخصصی پرستاری و پزشکی به بیماران، امکانات رفاهی کارکنان و کادر درمان در سطح بالایی تأمین شده است.

طاهره زرعی‌چیان با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره)، همیشه بهترین و کامل‌ترین خدمات را در بین بیمارستان‌های دولتی کشور ارائه می‌دهد، افزود: بازخوردهای خوب بیماران و همراهان پس از بهبودی و ترخیص از بیمارستان حضرت مهدی (عج)، نشان‌دهنده رضایتمندی آنها از کیفیت خوب خدمت است.

مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) تصریح کرد: ۱۱۲ تخت آی‌سی‌یو در کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) وجود دارد و به طورکلی تعداد تخت‌های مراقبت ویژه و اورژانس این مجتمع به‌تنهایی به‌اندازه یک بیمارستان است که بالاترین تجهیزات، بهترین خدمات را زیر نظر اساتید مجرب ارائه می‌دهد و در سطح کشور کم‌نظیر است.

کد مطلب 5831435
حبیب احسنی پور

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