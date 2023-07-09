بیشترین تعداد تخت های ICU در کلان بیمارستان حضرت مهدی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره زرعیچیان، در معرفی بخش مراقبتهای ویژه کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، گفت: آیسییو، قسمتی از کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) با ۱۱۲ تخت است که به بیماران POST UP و بدحال که نیاز به پایش علائم حیاتی و مراقبتهای بعد از عمل جراحی پیشرفته دارند، خدمت ارائه میدهد.
مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) با بیان اینکه در این مرکز از تجهیزات و فناوری پیشرفته روز استفاده شده است، افزود: همه کمبودهایی که در قسمتهای قبلی مجتمع وجود داشت به نوعی خیلی بهتر و با حضور پرسنل کارآمد، توانمند و جوان در این بیمارستان جبران شده است.
وی با اشاره به ارتقا امکانات رفاهی افزون بر امکانات تخصصی کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) گفت: علاوه بر ارائه خدمات تخصصی پرستاری و پزشکی به بیماران، امکانات رفاهی کارکنان و کادر درمان در سطح بالایی تأمین شده است.
طاهره زرعیچیان با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره)، همیشه بهترین و کاملترین خدمات را در بین بیمارستانهای دولتی کشور ارائه میدهد، افزود: بازخوردهای خوب بیماران و همراهان پس از بهبودی و ترخیص از بیمارستان حضرت مهدی (عج)، نشاندهنده رضایتمندی آنها از کیفیت خوب خدمت است.
مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) تصریح کرد: ۱۱۲ تخت آیسییو در کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) وجود دارد و به طورکلی تعداد تختهای مراقبت ویژه و اورژانس این مجتمع بهتنهایی بهاندازه یک بیمارستان است که بالاترین تجهیزات، بهترین خدمات را زیر نظر اساتید مجرب ارائه میدهد و در سطح کشور کمنظیر است.
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