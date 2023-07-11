واکنش ایران به مباحث مطرح شده درباره میدان نفتی و گازی آرش

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در واکنش به مباحث مطرح شده در خصوص میدان نفتی و گازی آرش، اظهار داشت: این موضوع به همراه تحدید حدود دریایی، از موضوعات مورد مذاکره ایران و کویت بوده است و آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیأت‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارتخانه‌های خارجه دو طرف برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضوعات مربوط به تحدید حدود دریایی و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مشترک، با مدنظر قرار دادن منافع مشترک و اصل حسن همجواری با کلیه همسایگان از جمله کویت همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

کنعانی در پایان تاکید کرد: سیاست دولت سیزدهم مبتنی بر گفتگو، همکاری و مشارکت است و مسائل فیمابین در این چارچوب دنبال خواهد شد.

گفتنی است، پیش‌تر وزیر نفت کویت در اظهاراتی عجیب مدعی شده است که میدان گازی آرش برای کشورش و عربستان است و ایران باید ابتدا به ترسیم مرزهای دریایی پایبند باشد.

در سال ۱۹۶۲ در میانه خلیج فارس ذخایر عظیم گازی کشف شد، این میدان که بین دو کشور ایران و کویت مشترک شناخته شد، در سمت ایران با نام «آرش» و در سمت کویت با نام «الدره» نامیده می‌شود.

سال ۲۰۰۱ ایران به استقرار تجهیزات برای آغاز حفاری اکتشافی در این میدان اقدام کرد. کویت با تهدید کشورمان به شکایت در مراجع بین‌المللی، ایران را از هرگونه فعالیت تا زمان حصول نتیجه در تعیین مرز آبی نهی کرد و ایران نیز فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای خود به‌روی میدان آرش را متوقف کرد.

این اقدام کویت و همکاری ایران در توقف فعالیت‌هایش، در حالی بود که عربستان و کویت در طرحی مشترک از سال ۲۰۰۰ فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای را به‌روی این میدان گازی بدون اطلاع ایران آغاز کرده بودند.