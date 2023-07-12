معرفی اسپیکرهای بلوتوثی کوچک و باکیفیت در بازار ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با پیشرفت تکنولوژی و کوچک‌تر شدن لوازم دیجیتالی شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های صوتی توانسته اند اسپیکرهای باکیفیتی را با ابعاد بسیار کوچک به عرصه تولید برسانند. این اسپیکرها با قدرت صدای فوق‌العاده خود قادرند به تمام نیازهای کاربران در زمینه صوتی پاسخ دهند که همین امر سبب شده تا کاربران زیادی به آنها علاقه‌مند شوند. در صورتی که شما نیز به دنبال یک راهکار برای گوش دادن به موسیقی، پادکست‌ها و سایر محتواهای صوتی خود هستید؛ خرید اسپیکر بلوتوثی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. چرا که با وجود ابعاد کوچک آن، قدرت صوتی اسپیکر هیچ گونه کاستی ندارد و تجربه گوش دادن به موسیقی را ارتقا می بخشد.

نکات مهم در خرید اسپیکر بلوتوثی

وقتی از بهترین اسپیکر بلوتوثی صحبت می‌کنیم لازم است برخی از ویژگی‌ها را مورد توجه قرار دهیم تا در میان طیف گسترده اسپیکرهای موجود، بهترین گزینه را برگزینیم. اولین و مهم‌ترین ویژگی کیفیت صدا است. اسپیکر باید توانایی تولید صدایی با جزئیات بالا و بافت صوتی بی نقص را داشته باشد. همچنین پایداری اتصال بلوتوث نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که اسپیکر بلوتوثی باید بتواند به طور پیوسته و بدون وقفه به دستگاه متصل بماند تا کاربر بدون قطعی و تأخیر از موسیقی خود لذت ببرد. یکی دیگر از موارد تأثیر گذار در خرید اسپیکر پرتابل عمر باتری آن است. اگر از ما بپرسید عمر باتری می‌تواند از تمام موارد دیگر هم مهم‌تر باشد. تصور کنید یک اسپیکر با کیفیت صدای فوق‌العاده دارید اما به دلیل عمر کوتاه باتری آن امکان استفاده طولانی مدت از آن را نخواهید داشت. بنابراین بهتر است با توجه به نیاز خود اسپیکری را تهیه کنید که از عمر باتری خوبی برخوردار باشد. علاوه بر تمام این ویژگی‌ها قابل حمل بودن اسپیکر یک ویژگی کلیدی به حساب می‌رود و به شما اجازه می‌دهد در سفر و هر جای دیگر امکان گوش دادن به یک موسیقی با کیفیت را داشته باشید.

اسپیکرهای بلوتوثی قابل حمل

همان طور که پیش تر اشاره کردیم اسپیکرهای زیادی با ابعاد کوچک و کیفیت عالی در بازار وجود دارد. بنابراین انتخاب بهترین اسپیکر بلوتوثی می‌تواند دشوار باشد. در نتیجه تصمیم گرفتیم لیستی از اسپیکرهای کوچکی که بازخورد مثبتی از کاربران دریافت کرده اند را بررسی کنیم تا بتوانید با توجه به نیاز و سلیقه خود بهترین آن‌ها را انتخاب کنید.

JBL Flip ۶

اسپیکر JBL Flip ۶ با دو درایور، یک ووفر و توئیتر خود صدایی با کیفیت فراتر از انتظار را به گوش شما می‌رساند. همچنین با داشتن گواهی IPX۶۷ در برابر آب و گردوغبار بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه خواهد داد. بنابراین کاربران می‌توانند بدون نگرانی از این اسپیکر بلوتوثی جی بی ال در فضای باز نیز استفاده کنند. Flip ۶ تا ۱۲ ساعت پخش صدا در سطح متوسط را پشتیبانی می‌کند و از طریق درگاه USB-C شارژ می‌شود.

مشخصات

قدرت: ۳۰ وات

بلوتوث: ۵.۱

عمر باتری: ۱۲ ساعت

گواهی: IP۶۷

درگاه شارژ: USB-C

JBL Charge ۵

اسپیکر Charge ۵ با توئیتر جدید JBL وضوح صدای فوق‌العاده‌ای را به شما ارائه می‌کند. بارزترین ویژگی این اسپیکر عمر باتری طولانی مدت آن است. شما می‌توانید تا ۲۰ ساعت بدون هیچ قطعی به پخش موسیقی ادامه دهد. در نتیجه در سفر دیگر نیازی به شارژ مکرر آن نخواهید داشت.

مشخصات

قدرت: ۴۰ وات

بلوتوث: ۵.۱

عمر باتری: ۲۰ ساعت

گواهی: IP۶۷

درگاه شارژ: USB-C

JBL Xtreme ۳

اگر می‌خواهید اسپیکر شما در هر شرایطی همراه شما باشد بدون آن که آسیبی به آن برسد، Xtreme ۳ برای شما طراحی شده است. توان خروجی ۱۰۰ واتی و عمر باتری ۱۵ ساعته این اسپیکر بلوتوثی حتی در فضای باز نیز یک کیفیت فوق العاده را در اختیار شما قرار خواهد داد.

مشخصات

قدرت: ۱۰۰ وات

بلوتوث: ۵.۱

عمر باتری: ۱۵ ساعت

گواهی: IP۶۷

درگاه شارژ: USB-C

JBL PartyBox Encore Essential

مشخصات

قدرت: ۱۰۰ وات

بلوتوث: ۵.۱

عمر باتری: ۸ ساعت

گواهی: IPX۴

درگاه شارژ: USB

Mi Portable Bluetooth speaker

اسپیکر بلوتوثی پرتابل شیائومی احتمالاً کوچک‌ترین اسپیکری باشد که تاکنون دیده اید. با این حال قدرت صدای آن فوق‌العاده است. شما می‌توانید آن را از کوله پشتی خود آویزان کنید و حتی در زیر باران از گوش کردن به آهنگ مورد علاقه تان لذت ببرید. اگر داشتن باس قدرتمند برای شما حائز اهمیت است؛ این اسپیکر بلوتوثی را از دست ندهید. چراکه هنگام پخش کردن آهنگ‌هایی با باس بالا کیفیت صدا پایین نخواهد آمد و در باس های سنگین اسپیکر به معنای واقعی کلمه می لرزد.

مشخصات

قدرت: ۱۶ وات

بلوتوث: ۵.۰

عمر باتری: ۱۳ ساعت

گواهی: IPX۷

درگاه شارژ: USB-C

Anker Soundcore mini ۳

ابعاد بسیار جمع و جور و باس عالی چیزهایی است که اسپیکر Soundcore mini ۳ برای شما فراهم می‌کند. همچنین با داشتن میکروفون داخلی شما می‌توانید هنگامی که گوشی، لپ تاپ و یا تبلتتان به آن متصل است؛ تماس‌های خود را پاسخ دهید و صداها را با کیفیت بالا بشنوید و منتقل کنید.

مشخصات

قدرت: ۶ وات

بلوتوث: ۵.۰

عمر باتری: ۱۵ ساعت

گواهی: IPX۷

درگاه شارژ: USB-C

JBL Clip ۴

این اسپیکر مقرون به صرفه طوری طراحی شده تا زمانی که در حال حرکت یا دوچرخه سواری هستید به راحتی از آن استفاده کنید. کلیپ ۴ با گواهی IP۶۷ یک کیفیت صدای فوق العاده را برای شما فراهم می‌کند. قفل موجود روی آن به راحتی دور دستگیره در، فرمان دوچرخه و کوله پشتی شما قرار می‌گیرد. به علاوه این اسپیکر قابل حمل می‌تواند با هر بار شارژ کامل تا ۱۰ ساعت به صورت مداوم کار کند.

مشخصات

قدرت: ۵ وات

بلوتوث: ۵.۱

عمر باتری: ۱۰ ساعت

گواهی: IP۶۷

درگاه شارژ: USB-C

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