بازدید ۱۰ هزار گردشگر خارجی از بناهای تاریخی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۴۷۲ گردشگر خارجی به استان فارس سفر کرده و از آثار و بناهای تاریخی استان فارس بازدید کرده اند.

وی در خصوص پربازدید ترین اثر تاریخی استان فارس نیز تاکید کرد: مجموعه جهانی تخت جمشید با بیش از سه هزار و بازدید کننده در صدر مقاصد گردشگران خارجی بوده است.

او اضافه کرد: آرامگاه حافظ با دو هزار و ۲۹۵ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با دو هزار و ۱۲۱ نفر بازدید کننده در جایگاه دوم و سوم بیشترین بازدید توسط گردشگران خارجی بوده اند.

محسن‌نژاد گفت: نقش رستم، ارگ کریم‌خان زند و آرامگاه سعدی نیز از دیگر اماکن تاریخی فرهنگی استان هستند که به ترتیب بیشترین بازدیدکننده خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

