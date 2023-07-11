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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبر داد؛

بازدید ۱۰ هزار گردشگر خارجی از بناهای تاریخی فارس

بازدید ۱۰ هزار گردشگر خارجی از بناهای تاریخی فارس

شیراز- مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: بیش از ۱۰ هزار گردشگر خارجی از بناهای تاریخی استان فارس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۴۷۲ گردشگر خارجی به استان فارس سفر کرده و از آثار و بناهای تاریخی استان فارس بازدید کرده اند.

وی در خصوص پربازدید ترین اثر تاریخی استان فارس نیز تاکید کرد: مجموعه جهانی تخت جمشید با بیش از سه هزار و بازدید کننده در صدر مقاصد گردشگران خارجی بوده است.

او اضافه کرد: آرامگاه حافظ با دو هزار و ۲۹۵ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با دو هزار و ۱۲۱ نفر بازدید کننده در جایگاه دوم و سوم بیشترین بازدید توسط گردشگران خارجی بوده اند.

محسن‌نژاد گفت: نقش رستم، ارگ کریم‌خان زند و آرامگاه سعدی نیز از دیگر اماکن تاریخی فرهنگی استان هستند که به ترتیب بیشترین بازدیدکننده خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 5833613

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