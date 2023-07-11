دستگیری اراذل و اوباش البرز در عملیات پلیسی

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی، برخورد قانونی و قاطع با اراذل و اوباش در دستور کار کارکنان انتظامی استان قرار گرفت. وی اظهار داشت: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی پاتوق شبانه تعدادی از اراذل و اوباش در یکی از محلات شهرستان کرج شدند.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی چند اکیپ از نیروهای پلیس به صورت شبانه به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه تعداد ۱۷ نفر از اراذل و اوباش را دستگیر کردند.

سردار هداوند در پایان با اشاره به اینکه در این مأموریت مقدار ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه، یک کیلو ۲۴۲ گرم هروئین، تعداد ۱۲ قبضه انواع سلاح سرد از جمله شمشیر، قمه و چاقو و همچنین تعدادی آلات و ادوات قمار کشف شد، خاطر نشان ساخت: متهمین جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.