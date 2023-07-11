کشف ۵ قبضه اسلحه غیرمجاز و دستگیری ۵ نفر در البرز

سرهنگ ‬ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ مهر‬ اظهار‬ کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه ‏با قاچاق سلاح و مهمات ‏و برخورد با قاچاقچیان و نگه‌دارندگان سلاح غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ‏شهرستان ساوجبلاغ با همکاری مقرهای انتظامی، ‏اجرای این طرح را در خرداد ماه سال جاری با جدیت در دستور کار ‏خود قرار دادند.‏

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق ‏به ‏شناسایی و کشف سه قبضه سلاح جنگی و دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و دستگیری پنج نفر در این خصوص در سطح ‏شهرستان مذکور شدند.‏

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ‏قضایی شدند ‏اظهارداشت: در راستای ارتقای امنیت شهروندان، کشف و جمع آوری سلاح‌های غیرمجاز در دستور کار ‏پلیس قرار دارد و از ‏عموم مردم انتظار می‌رود در صورت مشاهده و اطلاع از اینگونه موارد، مراتب را بلافاصله از طریق ‏تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.‏