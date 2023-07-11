کشف ۵ قبضه اسلحه غیرمجاز و دستگیری ۵ نفر در البرز

سرهنگ محمد نادربیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و برخورد با قاچاقچیان و نگهدارندگان سلاح غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان ساوجبلاغ با همکاری مقرهای انتظامی، اجرای این طرح را در خرداد ماه سال جاری با جدیت در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی و کشف سه قبضه سلاح جنگی و دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و دستگیری پنج نفر در این خصوص در سطح شهرستان مذکور شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند اظهارداشت: در راستای ارتقای امنیت شهروندان، کشف و جمع آوری سلاحهای غیرمجاز در دستور کار پلیس قرار دارد و از عموم مردم انتظار میرود در صورت مشاهده و اطلاع از اینگونه موارد، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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