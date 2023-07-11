دومین نمایشگاه مد و لباس کُردی در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مسیر ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: گسترش فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از مظاهر زیبای انسانی مسیر ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم می‌کند

دریایی خاطرنشان کرد: زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی ایران اسلامی در توسعه و تعالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و در عرصه حجاب و عفاف نیز آنچه به زنان مربوط است نشان از مظهری از زیبایی و تعالی است

وی افزود: دیدگاه دین مبین اسلام با ظرافتی شایان توجه، نقش زن را در حوزه‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه‌ی تعلیم و تربیت فرزندان صالح و مجاهدان راه خدا تبیین کرده است.

وی از برگزاری دومین نمایشگاه مد و لباس کُردی در هفته حجاب و عفاف در شهر سنندج خبر داد.

دریایی تصریح کرد: لباس و پوشش مردم مناطق کردنشین علاوه بر جلوه‌های زیبایی لباس اصیل کُردی، از پوشش و حجاب لازم نیز برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا نمایشگاهی از انواع مدها و لباس‌های اصیل کُردی در مجتمع فجر سنندج با حضور طراحان مد و لباس سراسر استان از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ تیرماه برگزار می‌شود.

دریایی به برنامه‌های جنبی نمایشگاه مد و لباس اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه امسال علاوه بر تبیین جایگاه و نقش حجاب و لباس اصیل کُردی در جامعه استان کردستان، کارگاه‌های آموزشی نحوه طراحی و دوخت انواع لباس کُردی زنانه و مردانه و ملزومات جانبی آن بر اساس موازین و شرع اسلامی با حضور مدرسان خبره برگزار می‌شود.