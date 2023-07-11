اعتبارات عمرانی دشتستان ۱۸۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان دشتستان اظهار داشت: در شهرستان دشتستان سعی کردیم توزیع اعتبار مدلی جدید و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت باشد.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به آسانی نیست و نیاز به رایزنی و چانه زنی و برنامه ریزی دارد افزود: برای توسعه، هر منطقه بر اساس آمایش سرزمینی نیاز به پیش بینی و امکان سنجی و مطالعه دارد که آن معیار تخصیص اعتبار است که باید داده شود.

توزیع اعتبار با مدلی جدید

فرماندار دشتستان با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر طرح‌ها و تخصیص با توجه به عملکرد و پیشرفت پروژه ادامه داد: در شهرستان دشتستان سعی کردیم توزیع اعتبار با مدلی جدید و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت باشد.

وی خاطرنشان کرد: این نوع تخصیص اعتبارات در دشتستان مبتنی بر عدالت است و بر همین اساس تمام موارد جمع آوری و نقشه راه مشخص شد.

بنافی بیان داشت: کاری که باید پس از مشخص شدن بودجه هر دستگاه انجام شود، پیگیری تخصیص آن بودجه است و نکته قابل تذکر آن است که سعی خواهیم کرد پس از تعیین پروژه و پیمانکار، هوشمندانه آن را دنبال کنیم و نظارت را دقیق انجام دهیم.

جبران کم کاری‌های حوزه ورزش و جوانان

وی ادامه داد: دشتستان در اعتبارات استانی نسبت به سال گذشته، ۱۸۰ درصد افزایش اعتبار داشت و توزیع اعتبارات هم بر اساس اولویت‌ها است که بهداشت و درمان، آب و آبخیزداری، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، راه، ورزش وجوانان و حوزه روستایی، در اولویت قرار دارند.

فرماندار دشتستان ادامه داد: در استان بوشهر، شهرستان‌هایی وجود دارد که هیچ مدرسه تخریبی ندارند و یا مدرسه دارند اما دانش‌آموز ندارند ولی در دشتستان مدارس تخریبی بسیار زیاد است که باید بازسازی شوند.

وی توسعه حوزه ورزش و جوانان شهرستان دشتستان را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: امسال باید کم کاری‌های حوزه ورزش و جوانان در دشتستان را جبران کرده و تمامی سالن‌هایی را که نیازهای اساسی دارند، مورد بررسی قرار داده و کارهای لازم را در آنها انجام دهیم.