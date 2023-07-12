به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه جشن عید سعید مباهله و مرحله نهایی مسابقه استعداد یابی غدیر تا مباهله ۲۱ تا ۲۳ تیرماه در مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن (ع) برگزار می‌شود.

در شب اول این برنامه، چهارشنبه ۲۱ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا شب شعر مباهله ویژه طلاب و سایر شعرای آئینی برگزار می‌شود.

پنجشنبه شب، مرحله نهایی مسابقه استعدادیابی غدیر تا مباهله در بخش‌های شعرخوانی، خطبه خوانی، نقالی، مدیحه سرایی، اجرای نمایشی و.. در حضور هیأت داوران و علاقمندان برپا خواهد شد.

در این بخش بیش از ۱۰۰ اثر از سراسر کشور ارسال و برگزیدگان اولیه برای رقابت نهایی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. بخش پایانی و اختتامیه این رویداد جمعه ۲۳ تیرماه همراه با نماز مغرب و عشا، سخنرانی حجت الاسلام شهاب مرادی و مدیحه سرایی علی کرمی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن در بزرگراه شهید محلاتی، ضلع شمالی تقاطع بزرگراه امام علی (ع) واقع است.