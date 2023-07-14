آشتی با تاریخ و موسیقی در «قاجارنامه»/ آسیب روانی «ناخودآگاه»

کمال مقدم کارگردان نمایش «قاجارنامه» که به تازگی اجرای خود را در عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است درباره ویژگیهای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در اجرای این اثر نمایشی داستانی تخیلی درباره ناصرالدین شاه روایت میشود که در آن با استفاده از اشعار فولکلور قدیمی و شاهنامه خوانی فضایی شاد و آموزشی برای کودکان و نوجوان شکل میگیرد. تلاش شده در این نمایش نوجوانان را با تاریخ، شعرهای قدیمی و شاهنامه آشنا کنیم چون واقعیت این است که بچههای امروزی اصلاً نمیدانند کتابی به نام شاهنامه هم وجود دارد.
وی ادامه داد: این روزها نوجوانان ما بیشتر درگیر موسیقیهای مبتذل و سخیف شدهاند و چیزی از موسیقی اصیل ایرانی نمیدانند. در این نمایش از شعرهایی که زنده یاد مرتضی احمدی درباره تهران قدیم خوانده است بهره گرفتیم تا آنها را با موسیقی ایرانی آشتی دهیم. در نمایش شاهد موسیقی زنده هستیم و از سازهای ایرانی مانند سنتور و عود و تنبک بهره گرفتیم.
مقدم درباره داستان نمایش توضیح داد: در نمایش «قاجارنامه» شاهد این هستیم که ناصرالدین شاه غمگین است و با هیچ ترفندی خوشحال نمیشود. درباریان با موسیقی و شاهنامه خوانی و مطربی همه کار میکنند تا ناصرالدین شاه را خوشحال کنند و در انتها او با خنده بچهها و بعد از اینکه شاهنامه را میفهمد، خوشحال میشود. در این نمایش تلاش ما بیشتر در جهت آموزش نسل جوان و آگاهی سازی به آنها نسبت به شناخت موسیقی ایرانی، اشعار شاهنامه و حتی بازیهای قدیمی که در گذشته وجود داشته، بوده است. این روزها بچههای امروزی هیچ اطلاعی از اسباب بازیها و بازیهای قدیمی ندارند و درگیر پلی استیشن و اسکیت و … هستند.
این کارگردان یادآور شد: تاکنون نمایش کودک و نوجوان با بازی خود آنها در چنین فضایی کمتر اجرا شده است و ما تلاش کردیم علاوه بر مواردی که ذکر کردم درباره شخصیتهای نمایش ایرانی مانند سیاه نیز به مخاطبانمان اطلاعات بدهیم چون خیلی از آنها سیاه را آنطور که باید نمیشناسند و شناختشان از او به حضور دوره گردهای خیابانی در شب عید محدود است.
وی درباره انتخاب بازیگران نمایش بیان کرد: همه بازیگران نمایش نوجوان و از هنرجویان من هستند که پیش از این یکی دوبار روی صحنه یا جلوی دوربین رفتهاند. یکی از نویسندگان نمایش نیز محمدرضا شیرخانلو نوجوان شناخته شده سینما و تلویزیون است که با همراهی مجید حاتمی این نمایشنامه را به نگارش درآورده است.
مقدم که همزمان نمایش دیگری نیز در تماشاخانه ارغوان روی صحنه دارد در پایان در این باره توضیح داد: من همزمان یک نمایش بزرگسال نیز در عمارت ارغوان روی صحنه میبرم که «ناخودآگاه» نام دارد و درباره دختر و پسرهایی است که در زندگی شأن به مشکلاتی برخورد کردهاند که به آنها آسیب روانی زده است. حالا ما آنها را دور هم در فضای تیمارستان میبینیم که در حال روایت زندگی گذشته شأن هستند. این نمایش به این مساله میپردازد که اتفاقات گذشته چقدر میتواند در زندگی امروز ما تأثیرگذار باشد.
هومن اسدی، ژالین بیگدلو، مهدیس پریش برون، هلنا پیری آذر، احمدرضا جعفری، مانی حقگو، ثمین زنگنه، سما زنگنه، مهیار شایان فر، امیر محمد شیرخانلو، ابوالفضل عبدالحسینی، سید مهدی غفاری، ابوالفضل مرزبان یار، هلنا میرزاپور، علی مرزبان یار، عرفانه مددی، فاطمه گودرزی، ابوالفضل کرمی در نمایش «قاجارنامه» به ایفای نقش میپردازند. این اثر نمایشی تا ۲۹ تیر ماه در عمارت نوفل لوشاتو اجرا میشود.
سمیه زنگنه، فرهاد حسین پور، فرشید راد، مبینا اسدی، رضا جودی (جودی)، خدیجه سروری، مریم حمیدی، امیرحسین فرجی، رسول پور معصومی، محمد فطرتی مزیانی بازیگران نمایش «ناخودآگاه» هستند که تا ۳۰ تیر در عمارت ارغوان روی صحنه است.
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