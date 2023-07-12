هفتمین جشنواره فیلم کوتاه در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین سپهریان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفتمین جشنواره فیلم کوتاه خوزستان از ۲۰ تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ در سینما فردوسی اهواز برقرار است.
معاون سینمایی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان افزود: در ۲۱ و ۲۲ تیرماه، فیلمها در سه سانس (ساعتهای ۱۶، ۱۸ و ۲۰) به نمایش گذاشته میشوند و اختتامیه در ۲۳ تیرماه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه هرشب جلسه نقد و بررسی فیلمها با حضور عوامل فیلم در ساعت ۲۲ برگزار میشود، تصریح کرد: از ۲۵۰ فیلم ارسالی به دبیرخانه، ۴۶ فیلم منتخب به جشنواره راه یافتند که از این تعداد، ۲۲ فیلم در حوزه داستانی، ۱۳ فیلم در حوزه مستند، هفت فیلم در حوزه تجربی و چهار فیلم در حوزه انیمیشن است.
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