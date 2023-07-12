محمد عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از کشت پایلوت چغندر علوفهای در استان مازندران خبر داد و گفت: با توجه به تأمین نیاز علوفه دامی، برای اولین بار ۵۰ هکتار از اراضی شهرستان بهشهر در استان مازندران به کاشت چغندر علوفهای پاییزه اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه کشت چغندر علوفهای پاییزه به صورت آزمایشی جهت ترویج و آشنایی کشاورزان و دامداران استان در اراضی شهرستان بهشهر انجام شد، افزود: تحمل به شوری و کم آبی، داشتن قسمتهای هوایی - برگی مناسب، کیفیت بالای غدههای چغندر، عیار قند مناسب و ارزش غذایی با کیفیت در مقایسه با سایر محصولات علوفهای از ویژگیهای چغندر علوفهای کشت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به ویژگیهای چغندر علوفهای، این محصول میتواند گزینه بسیار مناسبی برای تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دامهای منطقه به صورت علوفه تازه و سیلو در زمانهای کمبود علوفه باشد.
عباس زاده تصریح کرد: همچنین میزان آب مصرفی چغندر علوفهای نسبت به سایر محصولات دامی از جمله ذرت پایینتر است و با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آب، چغندر علوفهای میتواند جایگزین مناسبی برای خوراک دام باشد.
معاون جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: با توجه به اینکه میزان عیار چغندرعلوفهای ۱۳ است و با مصرف آن مشکلی برای دام پیش نمیآید، با اجرای این طرح میتوان بخشی از علوفهی مصرفی و مورد نیاز استان را در سالهای آینده تأمین کرد.
وی گفت: برداشت چغندر علوفهای از اواسط تیرماه در استان آغاز شده است.
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