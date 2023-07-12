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کد مطلب 5835103
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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

اجتماع عظیم مردمی عفاف و حجاب در میدان امام حسین‌ (ع) تهران

اجتماع عظیم مردمی عفاف و حجاب در میدان امام حسین‌ (ع) تهران

تصاویری از اجتماع مردمی عفاف و حجاب در میدان امام حسین‌ (ع) را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • ممد IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مجموعا ده هزار نفر هم نمیشن .

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