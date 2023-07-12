دریافت 10 MB کد مطلب 5835103 https://mehrnews.com/x32ChL ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵ کد مطلب 5835103 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵ اجتماع عظیم مردمی عفاف و حجاب در میدان امام حسین (ع) تهران تصاویری از اجتماع مردمی عفاف و حجاب در میدان امام حسین (ع) را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اصالت زن در آزادگی او تعریف میشود اجتماع مردمی «ساعت ۱:۲۰»؛ امشب در میدان فلسطین نهادهای دولتی و مردمی در حوزه محصولات حجاب به فهم مشترک برسند دومین نمایشگاه مد و لباس کردی در سنندج آغاز به کار کرد مسئولان در حوزه حجاب کار ایجابی انجام دهند حجابزدایی توطئه سازمانیافته دشمنان است برچسبها شهر تهران میدان امام حسین(ع)
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