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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۴

همزمان با هفته پاسداشت حجاب و عفاف؛

دومین نمایشگاه مد و لباس کردی در سنندج آغاز به کار کرد

دومین نمایشگاه مد و لباس کردی در سنندج آغاز به کار کرد

سنندج - دومین نمایشگاه مد و لباس کردی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در سنندج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی عصر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه مد و لباس کردی در مجتمع فرهنگی هنری سنندج اظهار کرد: لباس و پوشش مردم مناطق کردنشین علاوه بر جلوه‌های زیبایی لباس اصیل کُردی از پوشش و حجاب لازم نیز برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا نمایشگاهی از انواع مدها و لباس‌های اصیل کُردی در مجتمع فجر سنندج با حضور طراحان مد و لباس سراسر استان از امروز تا ۲۳ تیرماه دایر خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به برنامه‌های جنبی نمایشگاه مد و لباس اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه امسال علاوه بر تبیین جایگاه و نقش حجاب و لباس اصیل کُردی در جامعه استان کردستان، کارگاه‌های آموزشی نحوه طراحی و دوخت انواع لباس کُردی زنانه و مردانه و ملزومات جانبی آن بر اساس موازین و شرع اسلامی با حضور مدرسان خبره برگزار می‌شود.

کد مطلب 5835043

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