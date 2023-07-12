دومین نمایشگاه مد و لباس کردی در سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی عصر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه مد و لباس کردی در مجتمع فرهنگی هنری سنندج اظهار کرد: لباس و پوشش مردم مناطق کردنشین علاوه بر جلوههای زیبایی لباس اصیل کُردی از پوشش و حجاب لازم نیز برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا نمایشگاهی از انواع مدها و لباسهای اصیل کُردی در مجتمع فجر سنندج با حضور طراحان مد و لباس سراسر استان از امروز تا ۲۳ تیرماه دایر خواهد بود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به برنامههای جنبی نمایشگاه مد و لباس اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه امسال علاوه بر تبیین جایگاه و نقش حجاب و لباس اصیل کُردی در جامعه استان کردستان، کارگاههای آموزشی نحوه طراحی و دوخت انواع لباس کُردی زنانه و مردانه و ملزومات جانبی آن بر اساس موازین و شرع اسلامی با حضور مدرسان خبره برگزار میشود.
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