به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علمداری عصر چهارشنبه در میزگرد تخصصی بین‌المللی زن، زندگی، آزادگی که با حضور کارشناسان بین‌المللی از کشورهای برزیل، روسیه، ترکیه و گرجستان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار کرد: ضروری است تا با آسیب‌شناسی‌های گسترده و تخصصی نگاه جوانان به خارج از کشور را اصلاح کرده و جوانان را با واقعیت‌های خارج از کشور و اندیشه‌های آنها در مورد زنان آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه باید جوانان ما بدانند قوانین کشورهای مختلف درباره پوشش چگونه است، تصریح کرد: در این فضای پرسش و پاسخ است که ذهن جوانان و دانشجویان ما آماده شده و مفهوم واقعی زن، زندگی و آزادگی را درک خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان اردبیل گفت: دستورات اسلام در مواجهه با زن بر اساس فطرت پاک انسانی است اما دستورات غرب بر اساس غرایز انسان‌های هوس‌باز است و همیشه این اندیشه در تقابل با همدیگر بودند.

حجت‌الاسلام علمداری افزود: حجاب‌زدایی و بی‌حجابی توطئه سازمان‌یافته غرب است که می‌خواهد فرهنگ دینی و هویت اصیل زنان ما را زیر سوال ببرد که در مقابل این اندیشه‌ها، تبیین‌گری ما در مورد حجاب لازم و ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بی‌حجابی عامل اصلی انحرافات اجتماعی است و دشمن می‌خواهد با حجاب‌زدایی زنان ما را ملعبه جامعه‌ای هوس‌ران کند.

حجت‌الاسلام علمداری اضافه کرد: اسلام رویکرد هویت و آزادگی را به زنان بخشیده و ما مشاهده می‌کنیم که در صدر اسلام انبیای الهی نیز مخالف بی‌حجابی و بدحجابی بوده و به زنان ارزش و هویت قائل شدند.

وی بیان کرد: قرآن با ممنوع اعلام کردن «زنده به گور کردن دختران» هویت اصلی را به زنان بخشید و این همان هویتی است که سبب می‌شود پیامبر اکرم (ص) در خردسالی دست فرزند دختر خود را ببوسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این میزگرد تخصصی که با حضور بانوانی از کشورهای برزیل، روسیه، ترکیه و گرجستان برگزار شد، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان اردبیل پرسش و پاسخ در مورد موضوع زن، زندگی و آزادگی در حال انجام است.