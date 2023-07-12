نهادهای دولتی و مردمی در حوزه محصولات حجاب به فهم مشترک برسند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه پوشاک ایرانی-اسلامی عصر امروز چهارشنبه ۲۱ تیر با حضور امیدی رئیس نمایشگاه، سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی، اسدالله سلیمانی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، مریم اردبیلی مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران و جمعی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

حمیدرضا امیدی رئیس نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی گفت: این نمایشگاه اولین باری است که با همکاری امور بانوان شهرداری تهران برگزار شده است و قرار شده تا شاهد برگزاری آن به صورت فصلی باشیم. در این دوره از نمایشگاه ۵۶ تولیدکننده محصولات حجاب به همراه ۲۵ بانوی توانمند حضور دارند.

وی افزود: تلاش کرده ایم با شهرداری چنین نمایشگاهی را با هزینه غرفه مناسب و برای غرفه داران در اختیارشان بگذاریم تا هزینه‌هایشان کاهش یابد و محصولات شأن را با ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف در اختیار مشتریان قرار دهند. ان شاءالله نمایشگاه پربار و با حمایت مسئولان شاهد باشیم.

در ادامه مریم اردبیلی مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: مجموعه انجمن حجاب کشور تلاش کردند تا محصولات در خور شانی را در این نمایشگاه عرضه کنند و خانم‌های تولیدکننده که در این دوره حضور دارند مایه افتخار است همچنین ما سالانه دو بار نمایشگاهی در بوستان گفتگو برگزار می‌کردیم و سهم جدی در نمایشگاه عفاف و حجاب داشتیم اما در نظرمان کافی نبود. چرا که باید تمرکز ویژه ای در این حوزه انجام دهیم به همین جهت روز عفاف و حجاب را فرصتی ویژه در نظر گرفتیم تا چنین نمایشگاهی را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار کردیم.

وی افزود: یکی از خلاءهای جدی داستان پوشاک ایرانی اسلامی با وجود تلاش تولیدکنندگان، عرضه محصولات و فرصت برای معرفی آن بود که امیدوارم با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتوانیم این موضوع خلاء را حل کنیم و البته تجربه خوبی محقق شده که امیدوارم این تجربه با انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب تکرار شود.

وی افزود: نمایشگاه هدی دارای یک تم دخترانه ای است که در حد قابل توجهی محصولات متنوعی برای دختران کشورمان دارد چرا که دختران ما در دوران نوجوانی اول شأن در حوزه پوشاک دچار یک خلاء هستند بین پوشاک دخترانه و زنانه. یک خلائی وجود دارد که اشکالات زیادی را در حوزه پوشاک ایرانی اسلامی ایجاد کرده که امیدواریم نمایشگاه سهم خوبی برای عرضه محصولات دخترانه داشته باشد.

در ادامه سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: نمایشگاه پوشاک یک راه حل موقت و در این شرایط خاص قابل تقدیر است و می‌تواند سبب بهبود کسب و کار در حوزه پوشاک سالم، ارزان و عفیفانه باشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب متولی و پیشقراول مقاومت فرهنگی هستند، ما آنها را تولیدکننده کالای اصیل ایرانی و سرداران و افسران اصلی مقاومت حوزه پوشاک می‌دانیم. دولت و مجموعه نهادهای عمومی بسترساز و تسهیلگر این شرایط است و البته انجمن باید بتواند با حجم تولید و قدرت نفوذ در بازار ارتباط خوبی را برقرار کند که البته حتماً می‌تواند کارآمدتر از امروز باشد. اتحادیه در دوره جدید باید هم و غمش به حجاب و کالای در این حوزه باشد، اگر در روزگاری اولویت سوم و چهارمش بوده باید تبدیل به اولویت اول باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه گفت: یکی از گلایه‌های اصلی ما شبکه مالی و نظام بانکی کشور است. متأسفانه بانک‌ها عملکردی دارند که همه را می‌گیرد. اما خبر خوشی را به شما تولیدکنندگان می‌دهم مبنی بر اینکه تفاهم نامه‌ای امضا کرده ایم تا بر اساس آن ۳۰ میلیارد تومان برای تولیدکنندگان حجاب در قالب وام‌های قرض الحسنه اختصاص خواهد داشت. بر این اساس شما تولیدکنندگان واجد شرایط می‌توانید با ثبت نام در سامانه طراحان از این امکان مالی بهره مند باشید. ما در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هیچ منابع مالی نداریم حتی کارگروه، ردیف بودجه‌ای برای اداره خود هم ندارد، سعی کرده ایم این مهم را در برنامه هفتم توسعه مرتفع کنیم.

در ادامه اسدالله سلیمانی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت: امیدواریم ادامه دهنده راه گوهرشاد باشیم. حرف‌های ما با کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و اتحادیه پوشاک تهران یکی است اما نتوانسته ایم به فهم مشترک برسیم که اگر رسیده بودیم وضع مان این نبود.

وی افزود: اگر بخواهم از رنج‌های ۹ ساله فعالیت انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب برایتان بگویم حرف بسیار است ما در این سال‌ها بر اساس نیاز روز جامعه در حوزه عفاف و حجاب فعالیت کرده ایم زمانی که مردم به دنبال پوشش مناسب بودند این انجمن راه اندازی شد و ما انجمن را با ۹ نفر آغاز کردیم و امروز تعداد اعضای انجمن به ۳۵۰ نفر رسیده است. ما علاوه بر اینکه در تولید محصولات حجاب اقداماتی کرده ایم شاهد اجرا در کارها و فعالیت‌های بزرگ‌تری همچون برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب بعد از انقلاب به عنوان اولین نمایشگاه بودیم در این سال‌ها نمایشگاه‌های بزرگی را برگزار کردیم هم نمایشگاه عفاف و حجاب در درون نمایشگاه قرآن آخرین فعالیت ما بود که توانستیم محصولات مناسبی را در حوزه عفاف و حجاب در اختیار مخاطبان مان قرار دهیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب در پایان سخنانش گفت: باز شدن گره محصولات و عرضه محصولات حجاب در سه مورد خلاصه می‌شود. اول آنکه چادر و محصولات حجاب را کالای فرهنگی بدانیم و دوم آنکه انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب تبدیل به یک اتحادیه تخصصی شود چرا که در این حوزه نیازمند یک اتحادیه تخصصی هستیم و اگر بخواهیم با ترکیه و اندونزی برندسازی کنیم باید ابتدا در این حوزه به مزیت سازی بپردازیم و تا زمانی که تولید حجاب برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد وضعیت مان به همین منوال است. همچنین سومین مورد برای باز شدن گره محصولات حجاب ایجاد سکوهای فروش برای سهولت در دسترسی به این نوع محصولات است.

نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی با حضور ۵۰ تولیدکننده در ۵۰ غرفه برگزار می‌شود. همچنین در این دوره از نمایشگاه برای بیش از ۶۰ زن سرپرست خانوار امکان حضور فراهم شده است تا محصولات خود را برای مخاطبان عرضه کند. محصولات در رسته‌های عبا، چادر، روسری و ملزومات حجاب است. در این نمایشگاه دوخت رایگان چادر انجام و پارچه‌ها با قیمت مناسب برای مخاطبان عرضه می‌شود. همچنین در این نمایشگاه به عرضه لباس‌های ویژه محرم و اربعین پرداخته می‌شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه پوشاک مناسب و ارزان به مصرف کننده و ترویج لباس پوشیده و عفیفانه در سطح جامعه است. در این نمایشگاه ۵ نشست تخصصی با عناوینی همچون بوم کسب و کار نویسی، بهینه سازی طراحی محصول، هویت سازی برای برند و پیش رویداد لباس تراز ایرانی اسلامی برگزار می‌شود.