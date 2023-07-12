مسئولان در حوزه حجاب کار ایجابی انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار و گفت‌وگو با اعضای شورای حوزه بسیج ۷۱۲ خواهران با امام‌جمعه با قدردانی از دغدغه خواهران بسیجی نسبت به مسائل فرهنگی اظهار کرد: تلاش در عرصه فرهنگی و ترویج حجاب و عفاف باید با کار تشکیلاتی، منظم و مستمر همراه باشد.

وی افزود: حجاب، حکم شرعی و قانون مصوب کشور است و مسئولان وظیفه دارند در حوزه حجاب و عفاف کار ایجابی کنند و از طرفی با هنجارشکنان برخورد کنند.

در ابتدای جلسه مسئول حوزه خواهران گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه برنامه‌های فرهنگی از جمله حجاب و عفاف ارائه داد و افراد دیگر حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.