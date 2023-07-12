به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی عصر چهارشنبه در میزگرد تخصصی زن، زندگی، آزادگی در دانشگاه محقق اردبیل اظهار کرد: واژه زن، زندگی، آزادگی برگرفته از اسلام و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) است و این آزادگی بانوان ما را در کل جهان زبانزد کرده است.

وی با اشاره به اینکه زنان ایران اسلامی بااقتدار و ارادت به بانوی بزرگ اسلام در صف مبارزه با نقشه‌های شوم دشمنان هستند، تصریح کرد: در این جهان پرتلاطم که زن را سپر برخی از هوس‌رانی‌های خود کردند اما زنان اسلام با تکیه بر سیره حضرت فاطمه زهرا (س) نشان دادند که با هویت اسلامی خود آزادگی را بر تمام اندیشه‌های غربی ترجیح می‌دهند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در حوادث سال گذشته که دشمنان با استفاده ابزاری از زنان سعی داشتند تا ضربات مهلکی به این قشر عظیم بزنند اما بانوان ما با تأسی به فاطمه زهرا (س) نشان دادند در میدان دشمن بازی نخواهند کرد و همواره در پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با آزادگی می‌درخشند.

چمنی افزود: هویتی که جمهوری اسلامی ایران به زنان داده در همه برهه‌ها واضح و مبرهن است به طوری که در حوزه‌های اشتغال زنان و حضور آنها در جامعه، دستاوردهای انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۱۰۰ نفر قاضی زن در نظام قضائی کشور به کار قضاوت مشغول هستند و ۲۵.۲ دهم درصد مدیریت‌های سطح بالا بر عهده زنان است.

چمنی اضافه کرد: جایگاهی که جمهوری اسلامی به زنان داده، جایگاهی بسیار فراتر از تفکر و اندیشه‌های غربی است و نقش زنان در تربیت نسل آینده ایران بسیار مهم و برجسته است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بیان کرد: امروز زنان ما در پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و با دستاوردهای عظیم علمی، ورزشی و فرهنگی پاسخ تمام یاوه‌گویی‌های دشمنان را داده و هیچ‌گاه اسیر شعارهای مبتذل و توخالی دشمن نخواهند شد.