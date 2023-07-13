به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه به مناسبت روز «ملی حجاب و عفاف» اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده با حضور سردار «حسن شاهوارپور» فرمانده سپاه خوزستان در یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی برگزار شد.

سردار شاهوارپور در این مراسم اظهار کرد: امروز به مانند گذشته بانوان سرزمین ما با ایستادگی و مقاومت در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه خوزستان تاکید کرد: بانوان ایرانی نقش اثرگذاری در جامعه داشته و با حجاب خود در تمامی عرصه‌های کشور حضوری فعال و پویا دارند.

به گزارش مهر، در روز ملی «حجاب و عفاف» مراسم اجتماع مدافعان حریم خانواده در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد.

۲۱ تیرماه سالروز شهادت جمعی از مردم کشورمان در اعتراض به برنامه کشف حجاب در مسجد گوهر شاد به دست عمال رضاخانی در تقویم کشورمان به نام روز ملی حجاب و عفاف نامگذاری شده است.