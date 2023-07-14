مهمانی غدیر اتحاد ملی را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در آئین عبادی سیاسی نمازجمعه رشت با بیان اینکه احترام به نظر شورای نگهبان به معنای پاسداشت قانون اساسی است گفت: این نهاد بر چگونگی اجرای انتخابات و سلامت آن نظارت گی کند و از این رو جایگاه مهمی دارد.

امام جمعه رشت با اشاره به سفر رئیس جمهور به کنیا و زیمباوه بیان کرد: حدود دو دهه از ظرفیت‌های قاره آفریقا غفلت کردیم و این در حالی است که این قاره ظرفیت‌های زیادی دارد و ۳۰ درصد معادن جهان در آن است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی غدیر رویدادی شگفت آور است ادامه داد: این رویداد موجب اتحاد و انسجام ملی می‌شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه مردم دریافتند دشمن اعتقادات دینی آنها را هدف گرفته لذا از هر فرصتی برای عرض ارادت به اهل بیت استفاده می‌کنند افزود: مردم اجازه دست درازی به هویت ملی، معنوی و ملی ایران را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی احیای جریان غدیر بود چرا که در طول تاریخ منحرف شده بود، افزود: انقلاب اسلامی در امتداد غدیر بوده و غدیر امتداد دین خدا و ارزش‌های الهی است و این اجتماع نشان از این است که ما غدیری هستیم.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای مسلح بیان کرد: پلیس و نیروهای نظامی ما اهل رأفت و مدارا با مردم هستند و مردم نیز قدردان تلاش آنها برای برقراری امنیت هستند.