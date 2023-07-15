رها سازی ۱.۳میلیون قطعه بچه ماهی در آستارا

میر آرمان واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سفید با وزن متوسط یک گرم در رودخانه لوندویل شهرستان آستارا رها سازی شد.

رئیس اداره شیلات آستارا با بیان اینکه هدف از رهاسازی را بازسازی ذخایر عنوان کرد و افزود: ماهی سفید از گونه ماهیان رود کوچ است، به این معنی که برای تخم‌ریزی وارد رودخانه می‌شود ولی اگر رهاسازی بچه ماهی سفید را انجام ندهیم، بازسازی ذخایر ما دچار مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های انجام شده از آنجا که در رودخانه لوندویل تاکنون رهاسازی انجام نشده بود و تعداد ورودی ماهی در این رودخانه کم است تصمیم گرفته شد تا عملیات رهاسازی در این رودخانه صورت گیرد و سعی خواهد شد در سال‌های آتی نیز رهاسازی در این رودخانه انجام گیرد.

واعظی ضمن تشکر از همراهی مسئولین شهرستانی در انجام این امر گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد صیدی که در رودخانه‌ها و سواحل آستارا انجام می‌شود، به واسطه همین ماهی‌های تکثیر و رهاسازی شده است که نشان می‌دهد این اقدام هم به بازسازی ذخایر و هم معیشت مردم از نظر صید کمک می‌کند که امیدواریم این کار هر ساله ادامه داشته باشد تا بتوانیم ورودی ماهی سفید بیشتری در رودخانه داشته باشیم.