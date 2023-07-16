اجرای طرح « ققنوس بیداری» در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان ایمانی‌فر ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته عفاف و حجاب بیان کرد: عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش در هر جامعه بشری و در جامعه اسلامی به صورت ویژه مطرح است.

وی تصریح کرد: زنان از دیدگاه اسلام دارای یک شخصیت شایسته است که می‌توانند مدارج کمال را طی کرده و به مدارج عالی انسانیت راه پیدا کنند.

ایمانی‌فر ادامه داد: سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس در هفته عفاف و حجاب نسبت به برگزاری طرح «ققنوس بیداری» به همت جامعه بانوان عضو سازمان بسیج فرهنگیان استان اقدام کرد.

به گفته این مقام مسئول، هدف طرح ققنوس بیداری ارتقا جایگاه معلم در جامعه و به ویژه زنان معلم است.

ایمانی‌فر گفت: همه برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا بتوانیم در مسیر تبیین منطقی موضوع عفاف و حجاب گام‌های اثر گذاری در جامعه برداشته شده و دستاوردهای این حوزه در اختیار زنان جامعه قرار بگیرد.

