کشف بیش از ۸۹ هزار نخ سیگار قاچاق در فاروج

سرهنگ علیرضا پوربه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی فاروج با اشاره به اینکه مأموران در اجرای این طرح ۸۹ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند، افزود: در همین رابطه ۶ هزار و ۵۰ عدد انواع ناس و تنباکوی قاچاق و یک هزار و ۲۲۰ عدد نیز انواع مواد غذایی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این طرح ۲ نفر دستگیر که بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: یک دستگاه خودروی پراید وانت که این تعداد کالای قاچاق را حمل می‌کرد نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.