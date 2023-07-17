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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف بیش از ۸۹ هزار نخ سیگار قاچاق در فاروج

کشف بیش از ۸۹ هزار نخ سیگار قاچاق در فاروج

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از کشف ۸۹ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.

سرهنگ علیرضا پوربه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی فاروج با اشاره به اینکه مأموران در اجرای این طرح ۸۹ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند، افزود: در همین رابطه ۶ هزار و ۵۰ عدد انواع ناس و تنباکوی قاچاق و یک هزار و ۲۲۰ عدد نیز انواع مواد غذایی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این طرح ۲ نفر دستگیر که بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: یک دستگاه خودروی پراید وانت که این تعداد کالای قاچاق را حمل می‌کرد نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 5838345

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